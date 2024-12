Pedro Lazio, elogiato dai giornali dopo l’Ajax: «Immenso, altra prova regale». I voti dei quotidiani

Pedro Lazio, lo spagnolo elogiato dai giornali dopo il 3-1 in casa dell’Ajax: i commenti e i voti il giorno dopo il match

I giornali oggi in edicola elogiano la prestazione di Pedro in Ajax Lazio. Lo spagnolo è sicuramente stato il migliore in campo e gli 8 in pagella da parte dei quotidiani sono più che meritati.

Eloquente il commento del Corriere dello Sport: «Prima l’assist con il quale Tchaouna sblocca la gara, poi la rete del 3-1 che la chiude. Nel mezzo, un’altra prova regale, fatta di recuperi, corsa e sacrificio. Immenso».