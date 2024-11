Pedro Lazio, la tentazione verso Monza: provato in quella posizione. Così può partire dall’inizio

Pedro Lazio, la tentazione di mister Baroni verso la prossima sfida contro il Monza: la possibile posizione dello spagnolo in campo

Difficile rinunciare in questo momento a uno come Pedro, probabilmente il giocatore migliore in casa Lazio nell’ultimo periodo. Lo spagnolo si candida per una maglia da titolare anche nella trasferta in programma a Monza.

Dopo aver giocato da trequartista e da esterno di sinistra, oggi l’ex Chelsea potrebbe partire come ala destra in un tridente completato poi da Dia e Zaccagni sulla corsia opposta.