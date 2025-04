Pedro Lazio, la partita di ieri con il Bodo consente allo spagnolo di raggiunge un traguardo di prestigio in Europa League

Pedro Lazio, con il match di ieri seppur finito male per i biancocelesti lo spagnolo raggiunge un importante traguardo: ecco quale

La brutta serata contro il Bodo Glimt di ieri ha compromesso il cammino in Europa League della Lazio, la quale giovedì prossimo all’Olimpico davanti alla sua gente ha bisogno della partita perfetta per ribaltare la sconfitta con la squadra di Knutsen.

Non tutto però è stato un disastro per i biancocelesti, specialmente per Pedro. Lo spagnolo secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport ha raggiunto un importante traguardo. L’ex Barcellona infatti con la partita contro i gialloneri, ha realizzato la sua 50 presenza in Europa League.