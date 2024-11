Pedro Lazio, il feeling con Baroni è la chiave della sua nuova giovinezza: lo spagnolo è di nuovo un protagonista

Pedro Lazio, lo spagnolo è sempre più protagonista della squadra di Baroni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pedro alla Lazio sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. E pensare che la scorsa estate Pedro era stato a un passo dal salutare la Lazio. Le offerte non mancavano.

Il campione ha vacillato, ma poi ha deciso che doveva restare alla Lazio. Lasciarla dopo una stagione incolore come la scorsa, non sarebbe stata una cosa da Pedro. Fatale è stato poi l’incontro con Baroni. Quando è iniziato il ritiro precampionato, infatti, l’ex Barca era ancora in bilico tra il restare e il fare le valigie. Con il nuovo allenatore si è però creato da subito un feeling particolare che ha poi permesso questa rinascita del giocatore.