Pedro: «Felice di sentirmi un giocatore della Lazio. Grazie ai tifosi!» FOTO

Prime parole da nuovo giocatore della Lazio per Pedro. Lo spagnolo ha affidato la sua felicità a un post Instagram

Un elemento di qualità ed esperienza agli ordini di Maurizio Sarri. Pedro è un giocatore della Lazio, e ritrova il tecnico con cui ha già lavorato al Chelsea vincendo un Europa League. Lo spagnolo, nella scorsa stagione alla Roma, si è detto felice di cominciare l’avventura per la prima squadra della capitale.

Le sue parole in un post Instagram: «Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra!! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della Official_SSLazio per l’affetto ricevuto in questi giorni. Forza SSLazio!»