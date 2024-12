Pedro a LSC: «Credo che anche la gente si diverta molto guardando la Lazio. Questa è la giusta strada» - Lazio News 24

Pedro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la gara con l’Ajax. Una squadra bella e divertente

La Lazio vola ancora in Europa League. Nel post partita della gara contro l’Ajax, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto l’autore dell’1-3 Pedro. Queste le sue parole:

SUL GOL – «Gol? Molto bello, sono molto contento. Segnare è sempre bello poi se lo fai su un campo così importante è speciale»

UNA LAZIO CHE DIVERTE – «Abbiamo sempre il possesso di palla, giochiamo tra le linee, arriviamo in tanti in area, credo che anche la gente si diverta molto guardando la Lazio. Sono molto contento in campo con i ragazzi, con Baroni che ci da molta fiducia. Questa è la giusta strada»