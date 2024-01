Pedro e Felipe Anderson via dalla Lazio: si prepara il doppio addio in estate. La società ha già deciso

Pedro e Felipe Anderson via dalla Lazio: il club biancoceleste prepara il doppio addio in estate. Ecco la decisione

Come riferito da Repubblica nella sua edizione romana, in casa Lazio ci si prepara a cambiare pelle in attacco con un doppio addio al termine di questa stagione. Felipe Anderson dovrebbe andarsene a zero, con la Juve sempre come sua destinazione numero uno.

Altro addio dovrebbe essere quello di Pedro, nonostante il rinnovo fino al 2025. Le prestazioni dello spagnolo non stanno convincendo e la volontà del club, secondo il quotidiano, sarebbe quella di sostituirli entrambi.