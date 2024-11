Pedro, altra chance in Europa League: classifica marcatori nel mirino

Pedro l’uomo di Coppa, Baroni pronto a schierarlo anche in Europa League. Il campione spagnolo a caccia della testa della classifica marcatori

In Lazio–Ludogorets, con molta probabilità, avrà un’altra chance dal primo minuto Pedro. Il campione spagnolo, partito dal primo minuto con il Bologna, ha lasciato il campo al 60esimo. Per questo Baroni potrebbe mandarlo in campo anche in Europa League.

L’ex Barcellona è uno degli assoluti protagonisti della campagna europea biancoceleste. Con 3 gol all’attivo è anche in piena corsa per la classifica marcatori della competizione. Meglio di lui, con 4 marcature, solamente Akgun, El Kaabi, Aghehowa.