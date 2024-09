Pedro a Sky: «Baroni è MOLTO motivato e ha dimostrato il suo valore. Questa sera partita DIFFICILE, ecco perché». Le parole dello spagnolo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Dinamo Kiev-Lazio, Pedro ha parlato così del match di Europa League:

PAROLE – «È sempre bello giocare in Europa. Per noi è importante. È una partita difficile contro una buona squadra e cercheremo di fare una buona prestazione. Il ritmo è molto alto, ma i ragazzi stanno lavorando molto bene. Sono concentrati e vogliono fare una buona partita. Sarà difficile perché le sfide europee sono così. Il mister è molto motivato, sta lavorando molto sulla sua idea di gioco. In queste partite si è visto il suo valore come allenatore e noi dobbiamo continuare così. Ancora mi diverto, altrimenti non sarei qui. Il tempo passa veloce, ma cerco di sfruttare ogni minuto in campo».