Pedro: «Grazie ai tifosi del Bologna. Spero di tornare presto in campo. Forza Lazio»

In una bellissima serata come quella vissuta ieri dalla Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara, c’è stata una sola nota negativa. Stiamo parlando della prematura uscita dal campo di Pedro, costretto a chiedere il cambio al 44′. Al suo posto è entrato proprio Noslin l’uomo che ha segnato il gol che ha mandato la gara ai rigori.

Lo spagnolo ha lasciato il terreno di gioco quasi in lacrime dal dolore, dopo essere stato controllato dallo staff medico biancoceleste è stato trasportato fuori dall’impianto in barella e poi in ospedale. Al momento dell’uscita ha ricevuto un bellissimo applauso di sostegno da parte dei tifosi rossoblù presenti allo Stadio.

L’attaccante su X ha voluto ringraziarli ed ha mandato un messaggio anche ai laziali: «Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!!».

