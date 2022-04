Pecini: «Provedel? Vogliamo rinnovare il contratto. Stiamo trattando»

Riccardo Pecini è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky, prima della gara dello Spezia contro la Lazio: le sue parole

MERCATO RINNOVI – «Provedel? Abbiamo un’opzione di rinnovo, stiamo parlando con agente e giocatore per prolungare il contratto»

SALVEZZA – «Abbiamo fatto uno sforzo enorme, per ora non basta. Dobbiamo continuare, la salvezza per questa città sarebbe un grandissimo traguardo».