Pazza idea di Sarri: Vecino regista contro il Napoli

Scelta coraggiosa del tecnico per la sfida al Napoli: Matias Vecino preferito a Cataldi in cabina di regia

Una scelta sicuramente coraggiosa quella di Maurizio Sarri, che in occasione della sfida tra Lazio e Napoli, ha optato per una decisione inconsueta per il suo centrocampo.

Sarà Matias Vecino a prendere in mano la cabina di regia del centrocampo biancoceleste, sostituendo Danilo Cataldi, lasciato fuori per scelta tecnica del tecnico toscano.