Patric, infortunio superato: ora lo spagnolo vuole riprendersi la maglia da titolare

Buone notizie per Sarri: Patric ha superato i problemi al ginocchio ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare

L’infortunio al ginocchio ha tormentato Patric per settimane. Il giocatore era diventato una certezza per la squadra, un titolarissimo, poi i fastidi fisici (e l’esplosione di Casale) gli hanno fatto perdere qualche posizione nelle gerarchie di Sarri.

Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo è andato fino in Spagna per risolvere al meglio il problema e, ora che ci è riuscito, è pronto a riprendersi il posto. In avvio di campionato è partito dal primo minuto ben 9 volte su 9, mentre adesso dovrà ritrovare il giusto ritmo, consapevole di avere concorrenza nel suo ruolo.

Buone notizie per Sarri, però, che potrà gestire al meglio le forze dei suoi ragazzi, senza dover spremere i soliti noti.