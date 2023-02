Patric: «Il rinnovo fino al 2027? Ormai mi sento un vero laziale»

Patric, il difensore biancoceleste commenta il rinnovo fino al 2027 nel consueto match program che precede i match della Lazio

RINNOVO – Ci credevo e speravo. La mia mentalità mi ha sempre insegnato che con il lavoro tutto è possibile. Punto a migliorarmi ogni giorno come persona ecalciatore, cercando sempre di andare oltre le mie potenzialità. Raggiungere 175 presenze con questa maglia è un onore, ormai mi sento un vero laziale al 100%. Per questo non mi fermo e intanto punto quota 200: voglio collezionare tante altre partite con la Lazio