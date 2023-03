Patric a Lazio Style Channel: «Vittoria importante per noi e per i tifosi»

Patric, difensore della Lazio, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti contro il Napoli nell’immediato post-partita

Intervenuto a Lazio Style Channel al termine di Napoli-Lazio, Patric ha dichiarato:

«Era dura, era il primo intervento che facevo, i difensori che fanno entrate nei primi minuti non vengono ammoniti, però va bene uguale. Vale tanto oggi, per la morale e la fiducia, sono 3 punti come altri ma è importante questo perché continuiamo a far bene con le grandi, ma sono tre punti come con le altre che ci permettono di stare lì sopra. Ci tenevamo tanto per noi, per i tifosi, siamo contenti per la vittoria. Clean sheet? Siamo moto maturati, stiamo molto bene dietro, corriamo tanto e ci facilitiamo il lavoro. Non è da tutti fare questi clean sheet. Nei grandi campionati, le squadre passano anche da questo, giocare partite brutte ma portare i tre punti a casa. Sono punti che ti fanno la differenza a fine anno. Condizione mia? Sono stati tanti mesi in cui non sono stato bene, ho fatto un lavoro specifico. Finché non perdiamo continuerò a farlo».