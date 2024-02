Patric a LSC: «Abbiamo meritato la vittoria, eravamo consapevoli di avere delle possibilità e le abbiamo sfruttate»

Patric, il giocatore spagnolo festeggia le sue 200°presenze ai microfoni di LSC al termine della partita contro il Bayern

Ai microfoni di LSC al termine della partita tra Lazio-Bayern, ha parlato Patric il quale festeggiando le 200°presenze rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – 200 presenze? Sono molto felice con questa storica maglia, sono felice di tutto quel che è stato il mio percorso e per la partita sognata. La Lazio se lo merita, siamo partiti bene, eravamo consapevoli che avevamo delle possibilità e siamo felici di averle avute. Difesa? Stiamo lavorando bene e si vede, in fase difensiva si vedono i risultati, non ci siamo allarmati nelle difficoltà. La squadra ha lavorato sempre e siamo contenti di queste prestazioni. Cosa ci ha detto il mister? Sarri rimproverava che dovevamo chiuderla 2-0