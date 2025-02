Pastore a Internews24.com: «Inter o Napoli per lo Scudetto? Vi svelo la mia favorita»

Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A tra Inter e Napoli. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Internews24, Giuseppe Pastore ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A tra Inter e Napoli:

PAROLE – «Io continuo a dire Napoli. L’Inter è più forte, non c’è dubbio, ma avranno più partite. La squadra di Conte ne avrà solo 15 e se avesse sostituto in maniera più efficace Kvaratkshelia, sarei ancora più convinto. Dopo il pareggio con la Roma, si son comunque tolti dal calendario Atalanta, Juve e appunto i giallorossi, squadre che l’Inter deve ancora affrontare. Poi c’è la gara di giovedì, contro una Fiorentina in ripresa, che i nerazzurri dovranno affrontare due volte. Penso comunque che il Napoli abbia un 2% in più, direi a questo punto un 51-49 , anche perché gli azzurri hanno un calendario a loro favore».

L’INTERVISTA INTEGRALE A PASTORE SU INTERNEWS24