Pastore Lazio: «Contro la Fiorentina è stato un remake del derby: la squadra va in difficoltà in questi casi»

Le parole di Giuseppe Pastore in esclusiva al nostro sito sulla sconfitta della Lazio nell’ultima giornata di campionato con la Fiorentina

Abbiamo assistito ad una bella partita tra Lazio e Fiorentina. I biancocelesti, però, hanno pagato le disattenzioni nei primi venti minuti. Qual è il suo pensiero sul match?

«È stato un po’ il remake del derby. La Lazio è scesa in campo fuori ritmo ed è stata messa sotto proprio sul piano dell’approccio alla partita. Non ha saputo limitare i danni, perché è una squadra che va in difficoltà quando attaccata. Non riesce a garantire una tenuta nervosa e mentale per superare un momento difficile. La Lazio è una delle squadre che gioca meglio a calcio in Italia, ma in questo tipo di partite paga una certa presunzione. È convinta e fiera del suo modo di giocare e di stare in campo, mettendo da parte l’idea che ogni tanto bisogna sporcarsi le mani. Se l’Inter ti sta attaccando non devi offrirle ripetutamente spazio per affondare, altrimenti ne prendi sei. Alcune volte la Lazio si è quasi offerta all’avversario. Questo succede soprattutto in Italia, dove tante squadre stanno trovando delle contromisure a questo tipo di gioco. È brillantissima in Europa perché forse non c’è questa attenzione tattica nel colpire la Lazio nei suoi punti deboli. Baroni dovrebbe preparare un piano B in questo girone di ritorno. Inoltre, la società dovrebbe dargli una mano con il mercato, perché la rosa è clamorosamente corta in tanti reparti».

