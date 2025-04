Pastore è sicuro: «La Lazio deve avere pazienza, due gol si fanno...»

Condividi via email

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida di questa sera tra Lazio e Bodo Glimt

Giuseppe Pastore ha parlato della sfida tra Lazio e Bodo Glimt ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

LE PAROLE – Ogni partita è diversa, facile dire ‘se giocheranno come nel derby…’. Le cose cambiano. Il Bodo/Glimt gioca un altro sport quando gioca in casa, forse è un po’ semplificatorio dirlo, ma è una squadra che non viene a fare una partita del livello dell’andata. La Lazio deve avere pazienza, due gol si fanno. Ce la può fare, anche con l’aiuto dei supplementari. Io penso che abbia il 35/40% di possibilità di passare il turno.