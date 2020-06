Partite in chiaro, Mediaset scrive all’AGCM e chiede uniformità

La rete televisiva di Cologno Monzese ha scritto all’AGCM per regolarizzare la trasmissione delle partite in chiaro

Continua la battaglia tra Mediaset e Sky per la trasmissione delle partite in chiaro: la detentrice dei diritti ha chiesto alla Lega di mandare in onda le gare su TV8, mentre la rete di Cologno Monzese vorrebbe non essere danneggiata e quindi poter trasmettere anche lei le partite di Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo sarebbe il motivo per il quale Mediaset avrebbe scritto all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ndr). Le partite, secondo l’emittente di proprietà dei Berlusconi, dovrebbero essere senza pubblicità in modo tale che un servizio pubblico non si trasformi in una strategia commerciale.