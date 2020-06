Partite in chiaro, Spadafora: «Incontro con Sky positivo, c’è collaborazione»

Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha oggi incontrato i vertici Sky per trovare un compromesso sulle partite in chiaro

Si cerca l’intesa tra il Ministro dello Sport, Spadafora, e i vertici Sky per la messa in chiaro di alcune partite della Serie A. L’incontro, tenutosi oggi, è stato positivo e produttivo come sottolineato in una nota del Ministero:

«L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport».