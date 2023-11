Parolo consiglia Sarri: «La posizione ideale di Kamada è quella». Le parole dell’ex capitano biancoceleste

Marco Parolo, ex capitano della Lazio, ha parlato così al Corriere della Sera dell’impiego di Daichi Kamada.

KAMADA- «Sono convinto che la sua posizione ideale sia sul centro-sinistra. Lui deve apprendere gli schemi di Sarri, ma è anche il tecnico a dover entrare nella testa del giocatore. Il giapponese è bravo nell’attaccare gli spazi. In transizione, sa dove mettersi per fare male agli avversari. Le due partite migliori le ha fatte con Juve e Napoli, quindi ha qualità. Sarà fondamentale perché la Lazio faccia un salto in avanti»