Parolo Lazio, possibile tecnico per il post Sarri? Qualcosa frena la trattativa: i dettagli sul profilo valutato da Lotito

Ieri è stata una giornata movimentata e frenetica per via delle dimissioni in casa Lazio di Sarri. Dopo l’annuncio del Comandante, subito un confronto tra lo staff e la dirigenza. La decisione finale è quella di proseguire con Giovanni Martusciello almeno fino a giugno.

Il tecnico ha accettato l’incarico, ma sono tanti i nomi passati nella testa di Lotito nelle scorse ore. Come riporta Il Messaggero, oltre a Rocchi, Klose e Brocchi, il presidente aveva pensato anche a Marco Parolo, che nel 2022 ha ottenuto il patentino Uefa A che gli consentirebbe di allenare dal livello giovanile fino alla serie C ma non in serie A, almeno senza un affiancamento.