Toni: «Immobile? Sono arrivate critiche eccessive per lui”

Luca Toni, poco prima dell’inizio di Italia-Spagna, ha detto la sua sul momento che sta vivendo Ciro Immobile, Queste le sue parole ai microfoni della Rai:

«Immobile nell’ultima gara è stato un po’ criticato anche in maniera eccessiva anche se è stato meno preciso rispetto alle gare della fase a gironi dove ha segnato e fatto assist. Ma un attaccante vive per gare come queste, oltre che per il gol, e penso che possa bastare una giocata o un episodio per sbloccarlo. – continua Toni – Morata? È un centravanti che mi piace, è completo, gioca per la squadra e dà profondità. È vero che Bonucci e Chiellini lo conoscono, ma vale anche il contrario e con la sua velocità può mettere in difficoltà i nostri centrali che invece sono più forti sull’impatto fisico»