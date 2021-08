De Rossi: «Sarri farà giocare bene la Lazio. E sullo scudetto...»

De Rossi ha parlato del prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla nuova Lazio di Maurizio Sarri

De Rossi ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di Sportweek. L’ex centrocampista ha parlato del prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla nuova Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«Ci aspettano conferenze stampa pirotecniche. Tutti gli allenatori sono affamati di vittorie e di rivincite. La Juve parte in pole ed è favorita. Per l’Inter sarà difficile ripetersi, mentre il Milan proseguirà sul solito tracciato. Per me l’Atalanta è la storia più bella del calcio italiano negli ultimi dieci anni. Il Napoli può sognare con Spalletti. Capitale? Sarri farà giocare bene la Lazio e Mourinho può essere una bomba atomica su Roma».