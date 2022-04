Paro: «Meritavamo il risultato pieno. C’è grande rammarico»

Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky, dopo la gara del Torino contro la Lazio: le sue parole

PELLEGRI – «Cosa gli ho detto? Era dispiaciuto per aver perso quella palla nel finale. E’ giovane e deve crescere, ha fatto gol che per lui è importante, si sta impegnando tanto e abbiamo un ottimo rapporto. Non ce l’avevo con lui, ci stavamo confrontando. Eravamo dispiaciuti di aver pareggiato un’altra partita all’ultima»

PAREGGIO ALL’ULTIMO – «E’ un insieme di cose. Un po’ gli episodi e un po’ è colpa nostra. Sono tante le volte che pareggiamo all’ultimo, credo che la squadra abbia fatto una prestazione importante che ha un’identità precisa e che gioca bene. Ha fatto una bella partita e meritava il risultato pieo»

BELOTTI – «Lo valutiamo, ha sentito un dolore nel flessore e lo valuteremo nelle prossime 48 ore».

Le parole di mister Paro a DAZN

GARA – «Abbiamo fatto una bella partita, per lunghi tratti abbiamo mosso la Lazio che è molto difficile da fare. Eravamo meritatamente in vantaggio, poi è arrivato il gol all’ultimo ma i ragazzi devono essere contenti. Vogliamo un finale di stagione comunque importante».