Valeri: «Lazio? Non ho mai nascosto la mia fede calcistica»

Il giocatore del Parma a rilasciato delle dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida di campionato in programma contro la Lazio

Il giocatore del Parma, Valeri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Lazio? Non ho mai nascosto la mia fede calcistica, per me è la partita più emozionante dell’anno. Giocherò nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare con la mia famiglia».