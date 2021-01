Parma, sterilità offensiva da record: è il peggior attacco di A

Parma sterile in avanti: 13 gol, è il peggior attacco di A

Il Parma di Fabio Liverani, contrariamente alle previsioni dettate dal calcio offensivo proposto al Lecce dall’ex centrocampista della Lazio, è stato maledettamente sterile in attacco. In 16 partite i ducali hanno trovato la via della rete soltanto 13 volte. Neppure un gol a partita come media, mentre 31 sono state le reti subite, per una differenza reti complessiva che ammonta a -18. Nessuno in Italia ha fatto peggio in fase realizzativa, e la Lazio dovrà cercare di tenere la porta imbattuta al Tardini contro una compagine – quella del nuovo tecnico D’Aversa – piuttosto abbottonata che cercherà di puntare sulle ripartenze. Anche nell’ultima apparizione degli emiliani a Bergamo la pochezza in fase offensiva è stata palesata in maniera lampante: il primo nello specchio della porta dei rivali è arrivato solo al minuto 87 con Valentin Mihaila.