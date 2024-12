Parma, Pecchia torna sulla vittoria contro la Lazio: «Ogni partita deve lasciarci qualcosa per arrivare alla prossima più ricchi»

Parma, Fabio Pecchia torna sulla vittoria contro la Lazio: «Al di là della soddisfazione della vittoria, quello che conta di più è un’altra cosa»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Inter è tornato sulla vittoria dei ducali contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Lo dico da inizio anno, sarà importante lasciarsi alle spalle ciò che succede e pensare sempre alla partita successiva, nei momenti bui come in quelli belli. Pensare che ogni partita sia un mattoncino in più, questo è lo spirito. Al di là della soddisfazione di domenica, c’era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria, ma da ogni partita dobbiamo portarci dietro qualcosa. Per noi ogni partita è qualcosa di nuovo, dobbiamo arrivarci con un bagaglio sempre più ricco. Ogni partita va vissuta con queste emozioni, serve a loro così come contro l’Atalanta. E’ stata molto formativa e indicativa sul piano tecnico e anche dell’emozione».