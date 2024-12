Parma Monza 2-1, arriva il ko per Bocchetti: brianzoli sconfitti anche alla prima senza Nesta. I dettagli

Parma Monza 2-1, termina con un ko per i brianzoli il match di Serie A che si è giocato nel pomeriggio. Altra sconfitta anche nel dopo Nesta

Si chiude sul 2-1 il match del Tardini tra Parma e Monza, con i brianzoli che vanno ko anche alla prima dopo l’esonero dell’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta. Per i ragazzi di Bocchetti arriva il provvisorio pari nel finale con Pedro Pereira, che ha risposto al rigore trasformato da Hernani, prima della rete di Valenti a recupero praticamente scaduto.

Termina sull’1-2 per il Genoa, invece, la sfida con l’Empoli. Per il grifone a segno Badelj ed Ekuban, inutile la rete di Esposito che aveva anche sbagliato un rigore per i toscani.