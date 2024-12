Parma Lazio, buon impatto di Tchaouna: le pagelle dei quotidiani

Parma Lazio, promosso l’ingresso in campo di Tchaouna: le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non solo

In Parma-Lazio ci sono state alcune note positive in una serata alquanto storta. Tra queste, c’è senza dubbio l’ingresso di Tchaouna, che a differenza di quanto accaduto giovedì in Europa League, ci è reso pericoloso in diverse circostanze nei minuti in cui è stato in campo.

Queste le pagelle dei principali quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Entra e dà una scossa. Ci prova in due-tre occasioni e Suzuki gli dice di no con un intervento di piede.».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Tiri indirizzati bene, alternati ad attacchi scombinati».

TUTTOSPORT 6 – «Entra con grande voglia e grinta».

IL MESSAGGERO 6 – «Finalmente vivo anche negli spazi stretti, tira due volte in porta di sinistro e in entrambe le occasioni Suzuki gli nega il gol».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Entra e mette i brividi a Sukuzi. Sfiora due volte il gol. Un atteggiamento giusto anche se inutile per il risultato».