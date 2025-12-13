Campionato
Parma Lazio LIVE 0-0: subito Corvi su Cancellieri! Decisivo il portiere dei padroni di casa
Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Tardini, valido per la 15a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18
Alle 18 in campo Parma Lazio allo stadio Tardini, match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
Senza Isaksen, la squadra allenata da Maurizio Sarri vuole rientrare in corsa per l’Europa e superare il “mal di trasferta” che tiene ferma la Lazio lontano dall’Olimpico dal 29 settembre quando a Genova, contro il Genoa allenato ancora da Vieira, i biancocelesti si imposero 3-0. Da quel momento, solo due pareggi contro Atalanta e Pisa, prima delle sconfitte a Milano contro Inter e Milan, per i biancocelesti, oggi ospiti del Parma di Cuesta.
Parma che invece cerca l’allungo sulla zona retrocessione dopo il successo del Lecce in casa contro il Pisa di ieri. Segui LIVE il match con Lazionews24.com.
3′ Cancellieri in diagonale da destra, Corvi dice no!
1′ Partiti!
In attesa del calcio d’inizio, ore 18.00
FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.
News
