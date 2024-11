Parma Lazio tra indisponibili e qualche dubbio: la probabile formazione

Parma Lazio, Baroni e l’undici titolare per la sfida del Tardini: ecco le possibile scelte del mister biancoceleste

Tra indisponibili e calciatori che non danno garanzie, la formazione biancoceleste per Parma-Lazio sembrerebbe quasi definita. In difesa tornano i titolari della Serie A, solo Pellegrini confermato vista l’assenza di Tavares. A centrocampo scelte obbligate, in attacco mancherà probabilmente Dia, mentre Tchaouna e Noslin non danno garanzie. Questa la probabile formazione:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos