 Parma Lazio, Cucchi esulta: «Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo!»
34 minuti ago

Cucchi

Parma Lazio, Cucchi esulta dopo l’eroico successo dei biancocelesti: «Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo!»

Una notte indimenticabile per la Lazio al Tardini: la squadra di Maurizio Sarri conquista tre punti miracolosi battendo il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin. Un successo arrivato in condizioni estreme, con i biancocelesti costretti a giocare in nove uomini dopo le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nella ripresa.

È stata una vittoria voluta e sofferta, frutto della determinazione di un gruppo capace di resistere e lottare fino all’ultimo minuto. La Lazio ha dimostrato compattezza e spirito di sacrificio, trasformando una gara folle in una serata semplicemente biancoceleste.

PAROLE – «Non ho potuto vedere la partita ma apprendere che hanno vinto in 9, gasa parecchio… Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo».

