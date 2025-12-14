Hanno Detto
Parma Lazio, Cucchi esulta: «Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo!»
Parma Lazio, Cucchi esulta dopo l’eroico successo dei biancocelesti: «Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo!»
Una notte indimenticabile per la Lazio al Tardini: la squadra di Maurizio Sarri conquista tre punti miracolosi battendo il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin. Un successo arrivato in condizioni estreme, con i biancocelesti costretti a giocare in nove uomini dopo le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nella ripresa.
È stata una vittoria voluta e sofferta, frutto della determinazione di un gruppo capace di resistere e lottare fino all’ultimo minuto. La Lazio ha dimostrato compattezza e spirito di sacrificio, trasformando una gara folle in una serata semplicemente biancoceleste.
PAROLE – «Non ho potuto vedere la partita ma apprendere che hanno vinto in 9, gasa parecchio… Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo».
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lazio, Cataldi leader indiscusso dei biancocelesti: che prestazione contro il Parma! I voti
Lazio, Cataldi leader totale dei biancocelesti al Tardini: che partita contro il Parma di Cuesta! Le pagelle dei quotidiani La...
Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il fine settimana dei giovani biancocelesti
Lazio, si è chiuso il settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. La nota...
Parma Lazio, che impresa al Tardini! Tra i protagonisti c’è Sarri: ecco i voti per il tecnico biancoceleste
Parma Lazio, vittoria da eroi al Tardini! Tra i protagonisti Maurizio Sarri: ecco le valutazioni per il tecnico dai giornali...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...