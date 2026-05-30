Berti dall’interesse della Lazio all’asta di mercato: piace in Premier League

Tommaso Berti è passato dall’essere un obiettivo della Lazio a rappresentare uno dei nomi più caldi verso la finestra estiva di calciomercato

Nei mesi scorsi, il profilo di Tommaso Berti era stato attenzionato dalla Lazio. Tuttavia, alle voci non sono seguite azioni concrete e la trattativa non è mai decollata. Nonostante questo, il talento del Cesena continua a rappresentare un obiettivo interessante per club italiani ed esteri.

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Berti e le pretendenti italiane

Secondo quanto riportato oggi da Il Gazzettino, la concorrenza per Tommaso Berti in Italia è particolarmente folta. Oltre alla Lazio, sul centrocampista ci sarebbero Venezia, Parma, Monza, Cagliari e Frosinone. La sua crescita negli ultimi mesi ha aumentato il valore di mercato del giocatore, e non è escluso che possa scatenarsi una vera e propria asta estiva. La società biancoceleste dovrà valutare se accelerare eventuali contatti per non farsi anticipare da altri club.

Per Berti un grande interesse internazionale

Il talento del Cesena non è passato inosservato anche oltre confine: due club di Premier League avrebbero già presentato un’offerta di 4,5 milioni di euro, aprendo uno scenario competitivo e complesso.

La prossima sessione di mercato potrebbe vedere Tommaso Berti protagonista tra Italia e Inghilterra, e la Lazio dovrà decidere rapidamente se inserirsi con decisione per assicurarsi uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama italiano, il tutto dopo l’interesse degli scorsi mesi.