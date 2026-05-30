Calciomercato
Berti dall’interesse della Lazio all’asta di mercato: piace in Premier League
Tommaso Berti è passato dall’essere un obiettivo della Lazio a rappresentare uno dei nomi più caldi verso la finestra estiva di calciomercato
Nei mesi scorsi, il profilo di Tommaso Berti era stato attenzionato dalla Lazio. Tuttavia, alle voci non sono seguite azioni concrete e la trattativa non è mai decollata. Nonostante questo, il talento del Cesena continua a rappresentare un obiettivo interessante per club italiani ed esteri.
Ultimissime Lazio LIVE: il futuro di Romagnoli e Gila. Le parole dell’agente di Mandas e quelle di Taylor
Berti e le pretendenti italiane
Secondo quanto riportato oggi da Il Gazzettino, la concorrenza per Tommaso Berti in Italia è particolarmente folta. Oltre alla Lazio, sul centrocampista ci sarebbero Venezia, Parma, Monza, Cagliari e Frosinone. La sua crescita negli ultimi mesi ha aumentato il valore di mercato del giocatore, e non è escluso che possa scatenarsi una vera e propria asta estiva. La società biancoceleste dovrà valutare se accelerare eventuali contatti per non farsi anticipare da altri club.
Per Berti un grande interesse internazionale
Il talento del Cesena non è passato inosservato anche oltre confine: due club di Premier League avrebbero già presentato un’offerta di 4,5 milioni di euro, aprendo uno scenario competitivo e complesso.
La prossima sessione di mercato potrebbe vedere Tommaso Berti protagonista tra Italia e Inghilterra, e la Lazio dovrà decidere rapidamente se inserirsi con decisione per assicurarsi uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama italiano, il tutto dopo l’interesse degli scorsi mesi.
News
La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso
Rino Gattuso ha già dimostrato di avere le idee molto chiare per l'attacco bianconceleste. La richiesta a Lotito è precisa:...
Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news
Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i...
Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti
La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello...