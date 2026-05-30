Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news

Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i dettagli

Non è andata come si sperava la breve avventura di Christos Mandas oltremanica. Il portiere greco non ha vissuto da protagonista il prestito semestrale in Premier League con la maglia del Bournemouth e difficilmente verrà riscattato dal club inglese prima della fine di questa stagione sportiva. Con il suo ormai probabile ritorno alla Lazio andranno sicuramente fatte delle accurate valutazioni di mercato sul suo futuro professionale, ma la dirigenza capitolina ascolterà con grande attenzione ogni proposta interessante che arriverà nelle prossime settimane per la cessione a titolo definitivo del cartellino del giovane giocatore.

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Le pretendenti in Serie A per Christos Mandas

L’interesse di mercato attorno al giovane guardiapali resta comunque elevatissimo in vista della prossima sessione estiva, poiché parliamo di un profilo di grande talento che ha già mostrato tutto il suo reale valore sul campo durante la scorsa stagione calcistica trascorsa in Italia. In Serie A c’è chi sta pensando seriamente di affidargli la titolarità tra i pali: secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, l’ellenico è tra i portieri che il Torino segue con estrema attenzione. La dirigenza granata apprezza le sue doti fisiche e valuta un investimento mirato per il futuro.

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Il calciomercato del Torino e l’opzione Christos Mandas

La lista della dirigenza granata non si ferma qui ed è decisamente ricca di valide alternative per il ruolo di estremo difensore. In lista, infatti, ci sono anche Wladimiro Falcone del Lecce, Aaron Escandell dell’Oviedo e Arijanet Muric del Sassuolo. La concorrenza per una maglia è folta, ma il greco rappresenta un’opportunità di mercato straordinaria per la sessione estiva, una pista caldissima per rilanciarsi immediatamente ad alti livelli e dimostrare il proprio valore all’interno di una piazza importante e ambiziosa come quella granata!