Thiago Silva in orbita Lazio: pro e contro dell’acquisto del difensore brasiliano

Thiago Silva è in uscita dal Porto e quanto filtra il centrale ex Milan, Chelsea e PSG potrebbe tornare utile alla Lazio del nuovo tecnico Gennaro Gattuso

In questi giorni è filtrato l’interesse della Lazio per Thiago Silva, vicino a spegnere ben 42 candeline. A quanto pare non pensa al ritiro e potrebbe tornare in Serie A. Il suo curriculum annovera esperienze importantissime, inclusa una fase centrale al Paris Saint Germain, diverse stagioni al Milan e una carriera divisa tra Fluminense, Chelsea e l’Esporte Clube Juventude.

Per la squadra capitolina sarebbe un rinforzo di grandissima esperienza, un profilo internazionale capace di diventare immediatamente un riferimento per lo spogliatoio. Numericamente potrebbe rimpiazzare Romagnoli o Gila, i quali hanno diverse richieste e non sono certi di restare. L’età è un fattore determinante ma ha vinto tutto e risulterebbe fondamentale in difesa.

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Thiago Silva tra numeri, carriera e il possibile ruolo

Se Romagnoli o Gila sono esempi grazie ai quali potrebbe crescere Provstgaard, il discorso si moltiplica per 1000 considerando la carriera di Thiago Silva. Parliamo di un giocatore capace di vincere Copa America e Champions League, trionfando in Italia, Sudamerica e Francia, dove si è portato a casa 7 campionati.

Un calciatore indiscutibile nonostante i 42 anni. Un elemento spicca: nell’ultima annata (ma da gennaio in poi) col Porto ha giocato solo 8 partite in campionato, 2 in Coppa di Portogallo e 4 in Europa League, per un totale di appena 14 presenze. Numeri non esaltanti, però la stagione precedente col Fluminense lo ha visto giocare con grande continuità. Ha collezionato 5 presenze in Copa do Brasil, 25 in campionato, 4 in Copa Sudamericana e 5 nel Mondiale per club.

Parliamo di un giocatore in forma, poco condizionato dagli infortuni. Negli ultimi 6 mesi si è rilanciato in Europa, finendo in orbita Lazio. La dirigenza dovrà fare valutazioni sulla tenuta fisica e sul costo del contratto.

Sicuramente però Thiago Silva sarebbe un acquisto essenziale, pronto a diventare centrale nelle rotazioni e nella considerazione di Gennaro Gattuso. Difficile porsi contro tale scelta, ma andranno considerati svariati fattori. L’ultima parola spetterà a Lotito, che valuterà i costi dell’operazione per capire se a 42 anni il campione brasiliano avrà ancora voglia di essere protagonista, questa volta con la maglia della Lazio.