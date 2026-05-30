Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti

La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello della rosa

La Lazio si prepara a una stagione di profondo rilancio. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno promesso a Gennaro Gattuso l’arrivo di quattro o cinque rinforzi per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nonostante l’assenza dalle coppe europee, la contestazione dei tifosi e le limitazioni di budget, il tecnico calabrese ha accettato la sfida biancoceleste, motivato dalla voglia di rimettersi in gioco.

Ultimissime Lazio LIVE: il futuro di Romagnoli e Gila. Le parole dell’agente di Mandas e quelle di Taylor

Lazio, mercato e possibili cessioni

Il mercato della Lazio dovrà fare i conti con alcune possibili partenze. Tra i giocatori in bilico c’è Alessio Romagnoli, sempre più vicino all’addio, mentre un’eventuale cessione di Matteo Cancellieri potrebbe liberare risorse per nuove operazioni in entrata. L’obiettivo di Gattuso e della dirigenza è costruire una rosa equilibrata, con giocatori motivati e pronti a sposare il progetto tecnico, senza compromettere la stabilità finanziaria del club.

L’ex CT ha già iniziato a muoversi dietro le quinte, contattando tutti i calciatori della rosa per comprendere le loro intenzioni e ambizioni per la stagione 2026-2027. La filosofia di Gattuso punta quindi a costruire un gruppo coeso, motivato e pronto a dare il massimo in ogni partita, indipendentemente dalla presenza o meno delle competizioni europee.

Lazio, prospettive per la prossima stagione

Con l’arrivo dei nuovi rinforzi promessi da Lotito e Fabiani, la Lazio punta a ritrovare competitività in Serie A e a rispondere alle critiche di tifosi e addetti ai lavori. La squadra di Gattuso sarà modellata attorno a giocatori motivati e determinati, con l’obiettivo di tornare a recitare un ruolo da protagonista nel campionato italiano. La combinazione tra esperienza della dirigenza e passione del tecnico calabrese rappresenta la base del rilancio del club biancoceleste, in attesa di vedere concretizzarsi il mercato estivo.

La stagione 2026-2027 si apre così con una Lazio ambiziosa, pronta a costruire una squadra solida e motivata sotto la guida di Gattuso, e con tifosi chiamati a seguire con attenzione le mosse di mercato che definiranno il futuro immediato della squadra.