La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso

Il nuovo corso della Lazio si mette in moto sotto la guida ferrea di Gennaro Gattuso, già pienamente operativo nella pianificazione strategica per la prossima stagione calcistica.

Il tecnico calabrese ha accettato l’ardua sfida di prendere in mano le redini di un gruppo reduce da un’annata tormentata, culminata in un anonimo 9º posto in classifica e nella cocente sconfitta subita nella finale di Coppa Italia.

L’allenatore ha preso il timone di un sodalizio immerso in una vera e propria tempesta mediatica e societaria, ben consapevole della complessità gestionale che comporta interfacciarsi con le rigide linee economiche del presidente Claudio Lotito.

La storia recente del club impone una severa oculatezza finanziaria, un fattore che limiterà inevitabilmente i margini di manovra sul fronte dei trasferimenti estivi. Nonostante questi vincoli strutturali, il mister ha ben chiaro il profilo ideale attorno al quale rifondare il reparto offensivo della compagine capitolina.

L’allenatore desidera regalare alla tifoseria un centravanti moderno e di grande impatto fisico, capace di catalizzare la manovra e garantire un cospicuo bottino di reti nel massimo campionato.

Le attenzioni della dirigenza si stanno concentrando su un profilo specifico, un vero e proprio sogno di mercato che il tecnico ha intenzione di inseguire con estrema determinazione nelle prossime settimane di trattative intensive.

Gattuso sogna Pellegrino: il Parma non fa sconti

Il nome caldeggiato dal tecnico risponde al profilo di Mateo Pellegrino, punta di diamante del Parma e tra le sorprese più liete del panorama nazionale. L’allenatore vorrebbe spingere la presidenza a compiere un autentico sforzo economico per accaparrarsi il giovane talento argentino, sebbene l’operazione presenti costi decisamente proibitivi.

L’eccellente rendimento del calciatore ha infatti fatto lievitare verticalmente la valutazione del suo cartellino, costringendo i ducali a stabilire una base d’asta non inferiore a 25 milioni o 30 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.

Gattuso sogna Pellegrino: il Parma non fa sconti – lazionews24.com (foto: profilo IG Pellegrino)

Le statistiche stagionali dell’attaccante certificano un impatto devastante con il calcio italiano. Il giocatore ha collezionato 37 presenze in Serie A, impreziosite da 9 gol e 1 assist in ben 2994 minuti sul rettangolo verde.

A questi dati si aggiungono i gettoni accumulati nella coppa nazionale, dove ha siglato 3 marcature in sole 2 apparizioni, per un superbo totale stagionale di 12 reti in 39 incontri ufficiali.

La società emiliana si trova in una posizione di assoluta forza contrattuale, potendo fare leva su un vincolo federale recentemente rinnovato e valido fino al 30 giugno 2030.

Questa scadenza a lunghissimo termine esclude a priori qualsiasi scenario legato a sconti o dilazioni di pagamento, obbligando i biancocelesti a una proposta interamente cash se vorranno assecondare le precise richieste del loro nuovo timoniere.