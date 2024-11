Parma Lazio, dubbio a centrocampo per Baroni? Possibile scelta a sorpresa: cosa filtra

Parma Lazio, dubbio a centrocampo in vista della trasferta di campionato per il tecnico? Una scelta a sorpresa: di cosa si tratta

Vigilia di campionato per la Lazio, in campo domani a Parma per il match valido per la giornata numero 14 di questo campionato. Senza Vecino, le certezze a centrocampo sono i soliti Rovella e Guendouzi, chiamati agli straordinari.

L’alternativa in panchina è Dele-Bashiru, a meno che il nigeriano non venga impiegato sulla trequarti, dove ci sono diversi ballottaggi vista l’assenza dell’uruguaiano per infortunio, oltre al possibile forfait di Dia.