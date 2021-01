Parma Lazio dà il via al D’Aversa-bis: aveva chiuso undicesimo!

Il Parma riparte da , allenatore che ha condotto i ducali dalla C alla massima serie. Proprio contro la Lazio, squadra contro la quale l’ex Siena ha sempre perso in 4 precedenti, l’allenatore degli emiliani tornerà in panchina dopo 16 partite sotto la guida tecnica di Fabio Liverani. Una scelta – quella di privilegiare un gioco più brillante – che in casa Parma non ha pagato, specie se si considera che i ducali sono arrivati all’undicesimo posto nell’ultimo campionato, con 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Questa stagione il punto di forza dell’ultimo Parma di D’Aversa – la fase difensiva – ha fatto acqua da tutte le parti: sono arrivate tante imbarcate con Bologna, Torino, Inter, Atalanta negli ultimi mesi. Da domani parte un nuovo ciclo, l’obiettivo è la salvezza.