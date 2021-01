Karamoh lascia il campo anzitempo. Il giocatore del Parma è in dubbio per la prossima sfida: contro la Lazio

Infortunio ed uscita anzitempo dal campo per il giocatore del Parma, Yann Karamoh. Il forfait è dovuto ad un problema muscolare a cui l’attaccante ha provato inizialmente a resistere, rimanendo il campo. Alla fine, peró, ha dovuto arrendersi, uscendo. L’attaccante rimane in dubbio per la sfida contro la Lazio.