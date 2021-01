Parma, in fase offensiva solo cinque squadre in Europa hanno numeri peggiori

I numeri in fase offensiva del Parma fanno paura, ma non agli avversari: i ducali tra i peggiori in Europa

Il Parma di Liverani, che a Lecce era stato pioniere di un calcio offensivo, propositivo e basato sul dominio del gioco e del possesso, non è riuscito a convincere. Anzi, gli emiliani ad oggi retrocederebbero in Serie B e sono il peggior attacco d’Europa con 13 reti segnate in campionato, peggio nei primi cinque massimi campionati per ranking hanno fatto solo Digione, Cadice, Schalke 04, West Bromwich Albion e Burnley. Dopo il Genoa il Parma è la compagine del massimo campionato che vanta il minor possesso palla nella metà campo avversaria, ed anche la peggiore formazione di Serie A per numero di occasioni create e tiri in porta.