Parma, Gervinho verso il reintegro: la situazione

Parma, rimane ancora in bilico la situazione di Gervinho dopo quanto accaduto durante la sessione di calciomercato

Doveva andare via. Fino all’ultimo giorno di calciomercato aveva le valige pronte, non si è più allenato con il Parma ma alla fine Gervinho non è partito. La società, visto il comportamento non esemplare, ha deciso di metterlo fuori rosa ma le cose potrebbero cambiare.

Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti il calciatore avrebbe chiesto scusa al mister e ai compagni e si starebbe lavorando per il reintegro almeno fino a giugno fino a quando con molta probabilità le strade si divideranno. Difficile comunque che possa essere presente domenica.