Parma, Gagliolo e Iacoponi tentano il recupero in vista della Lazio

Il punto su infortuni e recuperi in casa Parma

Il Parma si appresta ad affrontare il Sassuolo nella diciottesima giornata di Serie A. D’Aversa continua ad essere in piena emergenza, avendo perso anche Bruno Alves in difesa dopo Gagliolo, Iacoponi, Valenti e Osorio. Nella sfida con i neroverdi tornerà Kucka a centrocampo, niente da fare per Karamoh. In vista della partita di giovedì con la Lazio tornerà Iacoponi – già convocato per la gara di Reggio Emilia, non verrà rischiato – con cui però lo staff ducale userà grande cautela, data anche la situazione di classifica. Gagliolo ha provato a forzare per andare almeno in panchina domani, ma è rimasto a Parma e punta a mettere minuti con le gambe con la Lazio in Coppa Italia per poi tornare in campo per l’ultima partita del girone di andata. Bruno Alves si è fermato nella giornata di ieri ed è ancora a rischio per l’ottavo di finale di Coppa il 21 gennaio alle ore 21.15.