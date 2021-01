Parma, D’Aversa: «Io non firmo mai per il pareggio»

Il tecnico del Parma D’Aversa si è presentato nuovamente in una conferenza stampa che ha segnato l’inizio della nuova avventura alla guida degli emiliani. Ecco le sue parole circa la gara di oggi.

«Se firmo per un pareggio per invertire la rotta? Io non firmerò mai in vita mia per un pareggio, perchè significherebbe entrare in campo per non vincere, ed io non lo farei neppure contro la squadra più forte del mondo. Se poi domani la partita – nonostante gli infortuni e i nostri problemi – si dovesse mettere male o in maniera tale per cui otterremo un punto con la Lazio saremo contenti, ma non parto mai per rinunciare ai tre punti. Tutti noi abbiamo due gambe, due piedi e due braccia esattamente come i nostri rivali della Lazio, lo scorso anno contro di loro abbiamo fatto forse la miglior partita del campionato e saremo propositivi per metterli in difficoltà. Se partiamo con paura o preconcetti, meglio non scendere in campo, ma questo non fa parte del mio DNA».