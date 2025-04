Parma, contro la Lazio a caccia di un dato che manca dal 2000: ecco quale

Condividi via email

Dopo aver archiviato la pratica Genoa, ora la Lazio dovrà affrontare il Parma nella sfida in programma lunedì all’Olimpico

Il Parma ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato, di cui 0-0 le due più recenti contro Hellas Verona e Fiorentina.

Soltanto in un’occasione i ducali hanno mantenuto la porta inviolata per tre turni consecutivi in Serie A lontano dalle mura amiche, nel periodo compreso tra dicembre 1999 e gennaio 2000 con Alberto Malesani alla guida.