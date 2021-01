Parma, carneadi al potere: formazione sperimentale all’Olimpico per i ducali

Roberto D’Aversa si appresta a sfidare la Lazio all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia con una formazione che definire ampiamente rimaneggiata sarebbe un eufemismo. In porta Colombi (Sepe in panchina), in difesa il classe 2003 Dierckx (ha già giocato a Reggio Emilia col Sassuolo) e Bane (esordio assoluto in prima squadra) centrali, a destra Busi, a sinistra l’esordiente Ricci. Centrocampo più esperto, con l’ex Nizza Cyprien e l’ex Palermo Gaston Brugman, completa il terzetto l’acquisto estivo Sohm. In avanti dovrebbe giocare il giovane prospetto Adorante da punta centrale, con l’ex Sprocati e il talento di Mihaila in appoggio. Neppure convocati i big, pronti al debutto anche i Primavera Artistico e Kosznovszky.