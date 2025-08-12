Parisi Lazio: sfuma la pista legata al laterale della Fiorentina, la fascia sinistra resta un rebus

Parisi Lazio, terzino della Fiorentina non si muove, lasciando i capitolini senza il rinforzo atteso. La dirigenza biancoceleste valuta alternative

Il capitolo Parisi Lazio si chiude, almeno per ora, con un nulla di fatto. Il terzino della Fiorentina, seguito a lungo dal club di Claudio Lotito, non approderà a Formello in questa sessione di mercato. Dopo settimane di sondaggi e indiscrezioni, la trattativa ha perso slancio, costringendo la società capitolina a guardarsi altrove.

Fonti vicine alla trattativa, riportate da SportMediaset, raccontano di un interesse forte della Lazio per Fabiano Parisi già a inizio estate. La dirigenza biancoceleste aveva avanzato una proposta ufficiale alla Fiorentina, confidando in una rapida fumata bianca. Tuttavia, il blocco delle operazioni in entrata ha interrotto l’iter, facendo sfumare un’operazione che sembrava concreta.

In casa viola, la posizione di Parisi rimane particolare: nonostante non sia considerato il titolare fisso — con Robin Gosens in vantaggio nelle gerarchie — il club gigliato non ha intenzione di cederlo a cifre ridotte. La Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte, ma solo se ritenute economicamente convincenti.

Per la Lazio, la mancata chiusura dell’affare Parisi rappresenta una frenata significativa nel rafforzamento della fascia sinistra. Maurizio Sarri aveva individuato nel terzino ex Empoli il profilo ideale per dare profondità e freschezza al reparto difensivo. Ora, con l’inizio del campionato alle porte, la dirigenza dovrà individuare rapidamente un’alternativa di livello.

Nel frattempo, a Firenze, si muove un altro esterno: il giovane Fortini dovrebbe partire in prestito, attirando l’attenzione di club italiani ed esteri. Una cessione che avrebbe potuto liberare spazio per un addio di Parisi, ma che non ha modificato la linea della società viola.

Con il tempo che stringe e il mercato agli sgoccioli, il nome di Parisi sembra destinato a rimanere un rimpianto per la Lazio. I tifosi, che già immaginavano il terzino in biancoceleste, dovranno attendere nuove mosse della dirigenza, nella speranza che arrivi presto un innesto capace di colmare il vuoto lasciato da questa occasione mancata.