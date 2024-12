Paredes Roma: «Derby? Pensiamo giorno dopo giorno»

Le parole di Leandro Paredes dopo la vittoria della Roma contro il Parma e sulle prossime partite contro Milan e Lazio

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Parma. Di seguito le sue parole sui prossimi impegni di campionato, compreso il derby contro la Lazio.

PAROLE – «Mi sono sempre sentito un giocatore importante in questa Roma. Quando sono arrivato, il mio allenatore e i miei compagni mi hanno fatto sentire subito parte della squadra. Ovviamente, con Mourinho, Daniele e ora con Ranieri, mi sento ancora più coinvolto, ma in generale mi sono sempre sentito importante per questa squadra e spero di continuare così. Per quanto riguarda il derby, come ho appena detto, vivo la mia carriera e la mia vita giorno per giorno, quindi prima pensiamo al Milan».